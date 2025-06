Koning Frederik kijkt uit naar recordbrekende editie Royal Run

Koning Frederik is helemaal klaar voor de Royal Run, de jaarlijkse hardloopwedstrijd die maandag weer plaatsvindt in Denemarken. De Deense koning deelt via Instagram een foto waarop hij te zien is in Ribe, een van de gaststeden van dit jaar.

“We hebben ernaar uitgekeken om onze hardloopschoenen weer aan te trekken – en met meer dan 97.500 deelnemers breken we het record voor de Royal Run 2025”, aldus Frederik. “Binnenkort klinkt het startschot voor een nieuwe, feestelijke Royal Run-dag. Ik kijk ernaar uit om de dag hier in Ribe te beginnen!”

De eerste editie van de Royal Run vond plaats op 21 mei 2018, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van toenmalig kroonprins Frederik. Oorspronkelijk was het de bedoeling de Royal Run eenmalig te organiseren, maar door het succes is de Royal Run uitgegroeid tot een terugkerend evenement. Elk jaar vindt de Royal Run in andere steden van het land plaats, met Kopenhagen als vaste gaststad.

Naast Frederik doen ook andere leden van de koninklijke familie mee aan de loop.