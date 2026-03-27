Koning Frederik kreeg fles sterke drank van Chinese president

Koning Frederik heeft het afgelopen jaar voor zijn verjaardag een fles sterke drank en een schilderij gekregen van de Chinese president Xi Jinping. Dat blijkt uit een lijst met cadeaus die het Deense hof vrijdag heeft gepubliceerd. Daarop staan alle officiële geschenken die leden van de Deense koninklijke familie in 2025 hebben ontvangen.

Het hof deelde vrijdag ook een jaarverslag, waarin onder meer te lezen is dat koning Frederik en koningin Mary dertien landen hebben bezocht. Tijdens de bezoeken kreeg het paar uiteenlopende cadeaus aangeboden van de desbetreffende gastlanden. Zo ontvingen ze van de Franse president Emmanuel Macron een fiets en een keramische schaal. Tijdens het staatsbezoek aan Finland kreeg het koningspaar ringen en een glazen sculptuur mee naar huis.

Daarnaast legden de koning en koningin een aantal soloreizen af. Zo bezocht Mary het afgelopen jaar diverse Afrikaanse landen. De president van Kenia schonk haar een schilderij, terwijl de Nigeriaanse president haar een zijden sjaal en een tapijt meegaf. Tijdens de opening van het Grand Egyptian Museum mocht Mary twee kunstwerken van Egyptische modelboten en een maquette van het museum in ontvangst nemen.