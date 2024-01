Koning Frederik krijgt geen royalty’s voor boek

De Deense koning Frederik zal geen geld verdienen aan het boek dat hij maakte met schrijver Jens Andersen. Hij zal er geen royalty’s voor krijgen, laat uitgeverij Politikens Forlag weten aan de Deense omroep DR.

“Tussen de auteur en de uitgever is een auteursovereenkomst opgesteld. De koninklijke familie maakt geen deel uit van die overeenkomst”, stelt een woordvoerder.

Het boek, getiteld Kongeord (Koningswoord), was vooraf niet aangekondigd en ging woensdag plotseling in de verkoop. Op de eerste dag gingen Denen massaal naar de winkel om het boek aan te schaffen. Onlineboekwinkel Saxo sprak onder meer over “een historische verkoopdag”.

In Kongeord vertelt Frederik, die sinds zondag koning is, over zijn plannen voor zijn koningschap.