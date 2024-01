Koning Frederik noemt koningin Mary zijn ‘wingman’

De kersverse Deense koning Frederik deelt in het woensdag verschenen boek Kongeord een aantal details over zijn huwelijk met koningin Mary. Hij zegt onder meer dat zij niet alleen zijn partner is maar ook zijn “wingman”. “We hebben een geweldige dynamiek”, vindt hij.

Volgens Frederik leek het bijna op “een tussenkomst van hogere machten” dat hij de uit Australië afkomstige Mary ontmoette tijdens de Olympische Spelen in Sydney in 2000. Daarna leek alles op zijn plaats te vallen, vervolgt hij. “Ik hou van het huwelijk, mijn vrouw, onze kinderen en de hele gelukkige basis die ontstaat voor mensen die erin slagen om bij elkaar te blijven en vast te houden.”

Zijn sterke band met Mary en hun leven samen is wat volgens Frederik hen ook tot een sterk koningspaar maakt. Hij vindt het fijn dat zijn vrouw soms wat tegengas geeft en hem eraan herinnert dat hij niet altijd gelijk heeft, alleen maar omdat hij de man des huizes is. “Hoewel ik me er soms op betrap dat ik denk: ‘oh, moeten we daar echt nog vijf minuten over discussiëren?’ Toch accepteer ik dat en dan nemen we nog vijf of tien minuten de tijd.”

Frederik werkte de afgelopen weken samen met schrijver Jens Andersen in het diepste geheim aan het boek. Pas woensdag, toen het boek uitkwam, werd het aangekondigd.