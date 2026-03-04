Koning Frederik onthult nieuw Royal Run-shirt

Koning Frederik heeft het nieuwe T-shirt van het hardloopevenement de Royal Run gepresenteerd. Het Deense hof deelde woensdagochtend een foto waarop Frederik het grijsblauwe kledingstuk vasthoudt. “Tot ziens op Pinkstermaandag (maandag 25 mei) bij de Royal Run 2026”, staat onder de foto.

De Deense vorst loopt dit jaar mee in de steden Randers, Middelfart en Kopenhagen. Ook koningin Mary en kroonprins Christian begeven zich onder de 111.500 lopers. Het is nog niet bekend of de andere drie kinderen van het koningspaar opnieuw deelnemen aan de Royal Run.

De Royal Run werd in 2018 in het leven geroepen ter gelegenheid van Frederiks vijftigste verjaardag. Sindsdien doen jaarlijks leden van het koninklijk gezin mee aan het hardloopevenement.