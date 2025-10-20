Koning Frederik ontmoet belangrijke Denen

Koning Frederik heeft maandag 77 Deense burgers in audiëntie ontvangen. Tijdens de ontvangst kunnen genodigden het staatshoofd onder meer bedanken voor de belangrijke onderscheiding die zij eerder hebben gekregen.

Frederik ontvangt de ereburgers traditiegetrouw op paleis Christiansborg. Iedere genodigde mag individueel met de koning spreken. Dat gebeurde maandag onder anderen met de politiecommissaris van het Deense eiland Funen, die de koning bedankte voor het verkregen Commandeurskruis. Ook een schoonmaakster, apotheekassistent en een bankier gingen met Frederik in gesprek.

De genodigden wachten met elkaar tot ze aan de beurt zijn. Ook krijgen zij instructies om de audiëntie vloeiend te laten verlopen. Koning Frederik leest voor de ontvangst een dossier door waarin staat met wie hij die dag spreekt. Op foto’s van het Deense hof is te zien hoe de bezoekers in de gangen van het paleis met elkaar in gesprek gaan.