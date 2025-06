Koning Frederik op weg naar derde en laatste afstand Royal Run

De Deense koning Frederik gaat maandag helemaal op in de Royal Run, de jaarlijkse loopwedstrijd die rond zijn verjaardag in Denemarken wordt georganiseerd. De koning heeft inmiddels in twee steden twee verschillende afstanden gelopen en is onderweg naar Kopenhagen, waar hij de dag met een run van tien kilometer gaat afsluiten.

Frederik gaf maandagochtend in Ribe, de oudste stad van Denemarken, het startschot voor de Royal Run. Hij liep er zelf de afstand van een mijl, wat neerkomt op zo’n 1,6 kilometer. Vervolgens verplaatste hij zich naar Horsens, waar hij de 5 kilometer voltooide. Het Deense hof deelde op Instagram een foto van de koning met de twee medailles die hij tot dusver heeft behaald.

In Kopenhagen liepen prinses Isabella, prinses Josephine en prins Vincent samen met duizenden kinderen, jongeren en families de familiemijl. Koningin Mary neemt in Korsør deel aan de vijf kilometer-route, terwijl kroonprins Christian dezelfde afstand in Viborg voltooide.