Koning Frederik padelt met Novak Djokovic

De Deense koning Frederik heeft deze week een potje padel gespeeld met tenniskampioen Novak Djokovic. Dat berichten Deense media, waaronder Ekstra Bladet.

De 24-voudig Grand Slam-winnaar was volgens de tabloid in Denemarken in verband met zijn rol als investeerder in het Deense bedrijf Joe & The Juice. Dat bedrijf bevestigde aan Ekstra Bladet dat de befaamde tennisser een padelwedstrijd met de koning heeft gespeeld. Het Deense koningshuis wilde tegenover het blad niet reageren.

Het is niet de eerste keer dat Frederik met een beroemdheid op de padelbaan staat. Volgens Billed Bladet speelde de koning in het verleden ook met Deense sterren als voormalig voetballer Michael Laudrup en muzikant Malte Ebert.