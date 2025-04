Koning Frederik stelt reis naar Groenland uit vanwege slecht weer

Koning Frederik vliegt niet maandag, maar pas dinsdag naar Groenland. De Deense vorst stelt zijn reis uit in verband met het slechte weer in de hoofdstad Nuuk, heeft het paleis bekendgemaakt.

Eerder op maandag meldden Groenlandse media al dat door de harde wind in Groenland bijna al het vliegverkeer was geannuleerd en dat dat gevolgen kon hebben voor het bezoek van Frederik. De koning zou eigenlijk om 19.30 uur arriveren in Nuuk, maar dat wordt nu dinsdagochtend om 08.30 uur.

Het uitstel heeft geen gevolgen voor het programma van de koning. Zijn eerste agendapunt blijft tegen het middaguur een bezoek aan het dorp Kapisillit.

Het bezoek van de Deense koning komt tijdens een periode van internationale spanningen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft meermaals gezegd dat hij het eiland wil inlijven. Frederik ontmoette maandag al de Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen in Kopenhagen.