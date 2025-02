Koning Frederik tijdens Royal Run in Ribe, Horsens en Kopenhagen

Koning Frederik is tijdens de Royal Run op 9 juni op drie verschillende plaatsen in Denemarken. De Deense koning start zijn dag in Ribe, daarna rent hij mee in Horsens. De dag sluit hij af in Kopenhagen, meldt de publieke omroep DR.

Ook kroonprins Christian en koningin Mary doen mee aan het evenement. Christian rent in Viborg, Mary in Korsør.

In totaal doen 97.500 mensen door het hele land mee aan de Royal Run. Het hardloopevenement werd in 2018 voor het eerst georganiseerd, ter ere van Frederiks 50e verjaardag.