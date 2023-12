Koning gaat in januari langs bij organisatie gerechtsdeurwaarders

Koning Willem-Alexander gaat op woensdag 17 januari langs bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) in Den Haag. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst staan tijdens dit bezoek de huidige beroepspraktijk en de ontwikkeling van het vak centraal.

Met de KBvG en betrokkenen spreekt de koning over de opleiding tot gerechtsdeurwaarder, de stageperiode en de beroepsontwikkeling binnen de kantoren. Ook kijkt Willem-Alexander op de werkvloer naar de werking van het Digitaal Beslagregister en gaat hij aansluitend in gesprek over de rol van de gerechtsdeurwaarder bij schuldhulpverlening. Tot slot volgt er nog een gesprek met gerechtsdeurwaarders over autonomen, mensen die zich onttrekken aan de Nederlandse wetten en regels.

Aan het einde van het werkbezoek zal de koning ter ere van het 150-jarig bestaan het lustrumboek van de KBvG in ontvangst nemen.