Koning gaat naar aanleg eerste deel landelijke waterstofnetwerk

Koning Willem-Alexander is op 27 oktober in Rotterdam aanwezig bij de eerste werkzaamheden voor de aanleg van het landelijke waterstofnetwerk. Vanaf 2030 zal dit de grote industriële regio’s in Nederland met elkaar en met België en Duitsland verbinden. De koning zal het eerste deel van de aanleg starten, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend.

De CEO van Gasunie, dat het netwerk realiseert, zal tijdens de opening een toespraak houden. Ook demissionair minister Rob Jetten van Klimaat en Energie gaat spreken. De koning krijgt na de officiële start een rondleiding over de bouwplaats. Hier vertellen medewerkers van Gasunie over de speciale techniek om waterstofleidingen aan te boren. Aansluitend praat Willem-Alexander met diverse betrokkenen over “de verduurzaming van het bedrijfsleven, de rol van waterstof binnen een duurzaam energiesysteem, het transport van waterstof en over importmogelijkheden”.

Het eerste deel van het waterstofnetwerk dat de koning opent, loopt in Rotterdam van de Tweede Maasvlakte naar Pernis. Naar verwachting is dit 30 kilometer lange traject in 2025 operationeel. Het landelijke netwerk zal uiteindelijk 1200 kilometer lang worden en grotendeels bestaan uit aardgasleidingen die worden hergebruikt.