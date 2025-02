Koning geëmotioneerd bij sportclub voor kinderen met beperking

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan Only Friends, een sportclub in Amsterdam waar kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte kunnen sporten. “Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier niet warm of emotioneel van wordt”, zei de koning na het welkomstwoord van oprichter Dennis Gebbink. Eén ding werd duidelijk: de kinderen van Only Friends zijn goed zoals ze zijn én zeker niet zielig.

Het bezoek begon met het verhaal van oprichter Dennis Gebbink en zijn zoon Myron, die een dubbelzijdige hersenbeschadiging heeft. “Mijn leven veranderde 32 jaar geleden met de geboorte van Myron”, vertelde Dennis aan onder anderen de koning en burgemeester Femke Halsema. In zijn jeugd moest Myron meesporten bij reguliere voetbalclubs, maar daar werd hij gek aangekeken en soms zelfs gepest. “Op een gegeven moment kwam hij huilend naar me toe: papa, ik wil stoppen”, herinnerde Dennis zich. Toen kwam het idee voor Only Friends, dat in 2000 de eerste acht leden kreeg. “Ik zette verdriet om naar kracht, en kracht naar liefde”, aldus Gebbink. Inmiddels heeft de vereniging in Amsterdam-Noord 851 leden. Het verhaal van Dennis emotioneerde de koning duidelijk.

Willem-Alexander nam een kijkje bij verscheidene sportlessen, waaronder zwemmen, boksen, tennis en dansen. Bij boksen en racerunning, een soort loopfietsen, deed hij zelfs een wedstrijdje mee. Dat de koning een fanatiek sporter is, is al langer bekend. Voor de kinderen van Only Friends maakte hij dan ook geen uitzondering: hij won de race met de loopfiets met overgave. “Er zit geen rem op”, riep hij, toen hij bijna inreed op de mensenmassa aan het einde van de racebaan. De kinderen leken het niet erg te vinden dat ze niet konden winnen van de koning. Hijzelf straalde met zijn winst een van de kernboodschappen van Only Friends uit: niemand hier is zielig.