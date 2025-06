Koning geïnteresseerd in biologische herkomst graan voor bier

Koning Willem-Alexander was woensdagmiddag bij de opening van het nieuwe Research & Development (R&D) Centre van Heineken in Zoeterwoude onder meer geïnteresseerd in de biologische herkomst van het graan dat voor het bier wordt gebruikt. Tijdens de rondleiding door het nieuwe lab stelde de koning vragen over het graan en de gerst en kreeg hij uitleg over de verschillende soorten die voor bieren van Heineken worden gebruikt.

Wetenschapper August Bekkers vertelde de koning en het gezelschap, bestaande uit onder anderen Heineken-topman Dolf van den Brink en erfgename Charlene de Carvalho-Heineken, tijdens de rondleiding over het gistingsproces. Willem-Alexander werd in zijn studententijd in Leiden ‘Prins Pils’ genoemd vanwege zijn liefde voor bier, maar liet tijdens de rondleiding zien ook een echte kenner te zijn. Hij vroeg Bekkers onder meer hoe Heineken controleert of de herkomst van het graan echt biologisch is. De wetenschapper antwoordde dat alles biologisch wordt geteeld in de landen waarmee Heineken samenwerkt. Willem-Alexander verontschuldigde zich bij vertrek voor het stellen van de vele vragen, want ze moesten door, maar bedankte Bekkers voor zijn tijd en antwoorden.

De opening van het nieuwe R&D Centre van Heineken was voor Willem-Alexander een bijzondere aangelegenheid. Vijftig jaar geleden opende zijn opa Bernhard de brouwerij in Zoeterwoude, die destijds de vestigingen in Rotterdam en later Amsterdam verving. De man van toenmalig koningin Juliana deed dat door op een knop op een piepklein biertonnetje te drukken, waarmee de brouwerij officieel werd geopend.