Koning: gemeenschapszin paus Franciscus ook kenmerk Koningsdag

Koning Willem-Alexander heeft in een videoboodschap voorafgaand aan Koningsdag in Doetinchem stilgestaan bij het overlijden van paus Franciscus. “De gemeenschapszin van paus Franciscus is ook een kenmerk van Koningsdag”, zei de koning in het filmpje op NPO 1.

De uitvaart van paus Franciscus begon zaterdag om 10.00 uur bij de Sint-Pietersbasiliek in Rome.

Koning Willem-Alexander zei dat hij begrijpt dat het “een dag met twee gezichten is” vanwege de uitvaart. Het koningspaar koestert de herinneringen aan de paus, “een man die vanuit zijn geloof iedereen omarmde”. De koning stelde dat de paus “de kern wist te raken” van waar het in het leven om gaat: “liefde, menselijkheid en omzien naar elkaar.”

Waardevol

Koningsdag en de paus hebben een kenmerk gemeen: gemeenschapszin, aldus de koning. “Daarom vinden wij het heel waardevol om hier vandaag te zijn”, zei hij. “Dit is des te belangrijker in deze tijd van spanningen en onzekerheden in de wereld om ons heen. Vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtszekerheid zijn niet vanzelfsprekend. Ze kunnen niet zonder de actieve inzet van ieder van ons. Op Koningsdag – feestelijke dag van verbinding – zijn we ons daar nog extra van bewust.”

De videoboodschap is bijzonder: de koning sprak de televisiekijkers op Koningsdag eerder alleen tijdens de coronapandemie toe.