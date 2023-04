Koning genoot van ‘fantastisch mooi’ Koningsdagconcert

Koning Willem-Alexander heeft het woensdagavond naar zijn zin gehad bij het Koningsdagconcert in Rotterdam Ahoy. De vorst vertelde na afloop aan optredende artiesten dat hij het “fantastisch mooi” had gevonden, zo was te zien in het programma Shownieuws.

De koning was samen met koningin Máxima, prinses Amalia, prinses Ariane, prinses Beatrix en prinses Laurentien bij het concert aanwezig. Na afloop spraken ze met Rotterdammers die hadden opgetreden. Zo bedankte Willem-Alexander onder anderen Gerard Cox voor diens optreden. Ook deelde hij kinderen die op het podium hadden gestaan high fives uit. “Dat hebben jullie waanzinnig goed gedaan”, zei de koning tegen ze.

Ook prinses Amalia sprak met de kinderen. “Vonden jullie het een beetje spannend”, vroeg ze.

Het Koningsdagconcert wordt traditiegetrouw georganiseerd in de stad waar Koningsdag wordt gevierd voor mensen die betrokken zijn bij de organisatie. Vanwege het 10-jarig koningschap van Willem-Alexander was het evenement dit jaar ook gratis toegankelijk voor publiek. De aanwezigen zagen optredens van onder anderen Davina Michelle, Winne en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het concert wordt in de avond op Koningsdag uitgezonden op NPO 2.