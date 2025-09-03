Koning geraakt door verhalen uit Gronings aardbevingsgebied

Koning Willem-Alexander heeft woensdag opnieuw een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Tegenover RTV Noord zei hij na afloop dat hij geraakt is door de verhalen van de mensen die hij sprak.

“Verhalen van mensen die in de verdrukking komen”, stelde de koning. “Die al jarenlang zitten te wachten, iedere keer weer nieuwe rapporten zien, iedere keer weer andere mensen zien langskomen. En maar zitten te wachten en wachten tot hun huis wordt verstevigd of herbouwd. Dat zijn verhalen die natuurlijk iedere keer terugkomen en iedere keer pijn doen.”

Volgens Willem-Alexander verliezen sommigen daardoor het vertrouwen in de overheid. “Dat is echt jammer”, vindt hij. De koning zegt de verhalen over te brengen in Den Haag. “Ze weten daar inmiddels ook dat als ik over Groningen begin, ik zoveel mensen heb gesproken en zoveel ervaringen heb, dat ze wel naar mij luisteren.”

De koning brengt sinds 2013 regelmatig bezoeken aan Groningen waarbij de gevolgen van de gaswinning voor de bewoners van de door bevingen getroffen gebieden centraal stonden. De provincie en de aardbevingsschade gaan hem “zeer aan het hart”, zei hij. Hij probeert daarom “toch minimaal” één keer per jaar naar de regio te komen.

Het bezoek van woensdag stond vooral in het teken van het behoud van cultureel erfgoed. In Wehe-den Hoorn opende Willem-Alexander een nieuw kunstcentrum.