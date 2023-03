Koning: geschiedenispassie speelt altijd rol bij staatsbezoeken

De geschiedenisachtergrond van Willem-Alexander speelt altijd een rol bij buitenlandse bezoeken. Dat vertelde de koning, die vroeger Geschiedenis heeft gestudeerd in Leiden, donderdag tijdens het afsluitende persgesprek van het driedaagse staatsbezoek van het koningspaar aan Slowakije.

Geschiedenis is weliswaar niet zijn vak geworden, maar wel een passie gebleven, vertelde de koning. Hij vervolgde dat Slowakije wat dat betreft ook een erg interessant land is. Wat zich heeft afgespeeld in Centraal-Europa tussen de verschillende machten vormt een belangrijk gedeelte van de hele Europese geschiedenis, sprak Willem-Alexander.

Dat laatste merkte de koning ook tijdens het staatsbezoek aan Slowakije, dat dit jaar dertig jaar als Republiek Slowakije bestaat. Het leeft hier echt, ontdekte Willem-Alexander.