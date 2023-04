Koning: gesprekken over koloniale verleden zijn proces van heling

Koning Willem-Alexander zegt dat Nederland in “een proces van heling” zit als het gaat om het koloniale verleden en de excuses daarvoor. Dat zegt hij donderdag in de nieuwe aflevering van de podcast Door de ogen van de Koning met radio-dj Edwin Evers.

Tijdens het recente bezoek van Willem-Alexander, Máxima en Amalia aan het Caribisch deel van het koninkrijk ging het onder meer “over het koloniale verleden, over het slavernijverleden, over de excuses en over het proces van heling waar we nu in zitten”, herinnert de koning in gesprek met de dj. “Er was ook al heel duidelijk gezegd: het was een komma en geen punt. Het is het begin van een proces waar nog veel tijd overheen zal gaan, waar nog veel gesprekken overheen zullen gaan en waar veel emoties een rol zullen spelen.”

De koning denkt wel dat het “heel belangrijk” is dat Nederlanders bij de viering of herdenking van de afschaffing van de slavernij “samen door een proces gaan wat nog jaren gaat duren en waardoor we ook de gevolgen van het koloniale verleden en de slavernij die vandaag de dag nog steeds te voelen zijn in het racisme in onze samenleving, dat we daar samen overheen kunnen gaan en dat achter ons kunnen laten. We staan aan het begin van een helingsproces, maar ik vermoed dat het nog heel lang duurt voordat we hier als maatschappij in het reine mee gekomen zijn en we echt die punt kunnen zetten achter stuk waar de komma nu begonnen is.”