Koning ging in 2025 niet op werkbezoek naar Friesland

Koning Willem-Alexander heeft dit jaar geen werkbezoeken gebracht aan Friesland, tegenover drie bezoeken in 2024. Dat komt naar voren in een overzicht van het ANP van alle werkbezoeken die de koning dit jaar binnen Nederland aflegde. Deze bezoeken staan vermeld op de website van het Koninklijk Huis. Vaste bijeenkomsten op de paleizen zijn buiten beschouwing gelaten.

In totaal stonden er dit jaar 64 werkbezoeken op de agenda, tegenover 65 in 2024. De drukste maand was september met 11 bezoeken.

Net als vorig jaar vonden de meeste werkbezoeken plaats in Zuid-Holland en Noord-Holland. De meest bezochte steden waren in 2025 Den Haag en Amsterdam, met tien werkbezoeken.

De koning gaat in 2026 wel minstens één keer naar Friesland. De koninklijke familie viert volgend jaar Koningsdag in de Friese stad Dokkum.