Koning gooit plastic bijl bij bezoek aan Thorbecke Talentschool

Koning Willem-Alexander heeft zich woensdag van zijn sportieve kant laten zien tijdens een bezoek aan de Thorbecke Talentschool in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander. De koning waagde zich samen met burgemeester Carola Schouten aan een potje hakbijlgooien en wist na drie pogingen met een plastic bijl de roos te raken. Op de school combineren leerlingen topsport met onderwijs.

Willem-Alexander werd samen met de Rotterdamse burgemeester rondgeleid door de directeur van de school. Hij nam eerst een kijkje bij een dansles. Leerlingen volgen daar het talentprogramma DAMU (dans en muziek), in samenwerking met het Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Na afloop sprak de koning met de leerlingen over hun ambities. Een van hen vertelde choreograaf te willen worden, een ander droomt van een carrière als achtergronddanser voor bekende artiesten.

Aansluitend sprak Willem-Alexander met twee talentvolle leerlingen, een speler uit de onder-17-selectie van Feyenoord en een shorttrackster op hoog niveau. Hun mentor legde uit dat het combineren van topsport en onderwijs maatwerk vraagt en dat er intensief contact is met begeleiders van onder meer Feyenoord en TeamNL. De koning vroeg of de leerlingen naast school en training ook tijd hebben voor ontspanning. “Vooral in de vakanties,” luidde het antwoord. De koning werd na het gesprek verrast met een Feyenoordshirt met ‘Thorbecke’ erop.

Na een groepsfoto sprak Willem-Alexander de leerlingen toe in de aula. “Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken. Ik vond het een heel boeiend wijkbezoek,” zei hij. Het schoolbezoek was onderdeel van zijn bezoek aan stadsdeel Prins Alexander. “Alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar”, sloot de koning het bezoek af.