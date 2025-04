Koning hamert op gezond ontbijt: laad ook je eigen batterij op

Koning Willem-Alexander vindt het belangrijk dat kinderen hun dag beginnen met een goed ontbijt. Dat zei hij in een interview met Zappsport, dat een speciale aflevering maakte over de Koningsspelen.

“Ik zeg altijd: je gaat ook niet met een lege telefoon naar school. Je laadt ook de batterij van je telefoon op ’s nachts, dus je moet ook je eigen batterij opladen elke dag”, zei Willem-Alexander, die zich niet liet verleiden om te zeggen wat hij zou eten als “alles lekker zou zijn”. “Als alles lekker is, zou je alles kunnen eten, maar dat is helaas niet het geval.” Hij gaf de jeugd mee om eerst te ontbijten met iets gezonds. “En dan misschien iets lekkers erbij.”

Koningin Máxima vulde aan dat ze als kind altijd een groot verschil merkte als ze goed en gezond at. “Als ik te veel suiker had genomen, had ik juist minder energie”, vertelde ze. De koningin ontbeet daarom met veel granen en vezels. “Daarmee kon ik ook de moeilijke vakken aan.”

Plezier

Willem-Alexander en Máxima gaven donderdagochtend het startsein voor de landelijke opening van de Koningsspelen, die traditiegetrouw beginnen met een gezamenlijk ontbijt. Dit jaar gaf het koningspaar het startschot op een basisschool in Roosendaal.

De koning vindt een dag in het jaar sporten veel te weinig en stipte daarom aan hoe belangrijk het is om te blijven bewegen en gezond te eten. “Én het samen plezier maken. Met name dat.”