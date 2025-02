Koning Harald aanwezig bij inwijding nieuwe bisschop van Oslo

Sunniva Gylver is zondag ingewijd als de nieuwe bisschop van Oslo. Koning Harald was aanwezig tijdens de inwijdingsdienst in de kathedraal van de Noorse hoofdstad, deelt het hof. Gylver is al dertig jaar priester in de Noorse kerk en voorheen parochiepriester in de parochie Fagerborg in Oslo.

Tijdens een inwijdingsceremonie aanvaardt een nieuwe bisschop officieel zijn of haar functie en legt hij of zij een gelofte af, waarna er voor de nieuwe bisschop wordt gebeden. De preses van de bisschoppenconferentie van de Noorse kerk, Olav Fykse Tveit, hield vervolgens een toespraak. Hij zei dat Gylver “een bijzondere gave” heeft om het geloof duidelijk te maken. “U predikt het evangelie van Jezus Christus helder en levendig, in allerlei contexten en aan allerlei mensen”, zei hij.

De bisschop hield na de inwijding haar eerste preek. “God houdt van alles wat leeft. Daarom moeten we onze stem gebruiken – in woorden en daden – om de menselijke waardigheid en het leven in onze wereld te verdedigen”, zei ze onder meer. Tijdens de inwijding werden verder ook kaarsen aangestoken en traden twee kerkkoren op. Na afloop was de koning in het stadhuis van Oslo aanwezig bij een receptie ter ere van de nieuwe bisschop.

In december was Harald ook aanwezig bij de laatste dienst van de afzwaaiende bisschop van Oslo. Kari Veiteberg werd in 2017 als eerste vrouwelijke bisschop van Oslo ingewijd.