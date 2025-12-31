Koning Harald benadrukt dat ‘democratische principes wankelen’

Koning Harald heeft in zijn nieuwjaarstoespraak benadrukt dat “democratische principes wankelen”. “Ook in ons deel van de wereld”, zei de Noorse koning. “Hier thuis worstelen velen om het dagelijks leven te laten werken. We lijden mee met onze medemensen in Gaza, Oekraïne, Soedan. En we zijn verontwaardigd over het gebrek aan overeenstemming over rechtvaardige, duurzame oplossingen.”

Harald benadrukte ook dat vrede niet vanzelfsprekend is. “De geschiedenis laat ons keer op keer zien dat de weg van hebben naar verliezen angstaanjagend kort kan zijn. En zolang we ons bewust zijn van wat we hebben en bereid zijn het te verdedigen, zullen we deze kwaliteit van onze samenleving niet verliezen”, zei de koning. Ook noemt hij 2026 “het Jaar van de Totale Defensie”. “Onze beste civiele bescherming in vrede, crisis en, in het ergste geval, oorlog, is een bevolking die samenstaat en bereid is bij te dragen, ieder op zijn eigen manier. Met hun hoofd, hart en handen.”

Ook stond Harald stil bij de WK-kwalificatie van het Noorse mannenelftal. “Volgend jaar hebben we allemaal iets groots om naar uit te kijken”, zei de koning. Noorwegen kwalificeerde zich voor het eerst sinds 1998 voor het WK. “De teamgeest van het nationale team is een fantastisch voorbeeld van samen iets bereiken. We kunnen echt trots op hen zijn. Ik kijk ernaar uit!”