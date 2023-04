Koning Harald bij inwijding eerste vrouwelijke bisschop in Bergen

Koning Harald van Noorwegen was zondag aanwezig bij wijding van Ragnhild Jepsen tot bisschop van de Noorse kerk. Jepsen is de 35e bisschop van het bisdom Bergen en de eerste vrouw in deze functie.

De koning werd zondag op de trappen van de Dom van Bergen ontvangen door de voorzitter van het bisschoppelijk college, bisschop Olav Fykse Tveit. Daarna volgde een kerkelijke processie, zo laat het Noorse hof weten.

Behalve de koning, waren ook enkele ministers, de politiechef en de burgemeester van Bergen aanwezig bij de historische gebeurtenis in de westelijke kustplaats. Bisschoppen en priesters uit binnen- en buitenland namen deel aan de voorbede.