Koning Harald blijft komende dagen met ziekteverlof

De zieke koning Harald neemt nog langer rust. De 84-jarige Noorse vorst zal deze week geen activiteiten meer ondernemen, bevestigt het hof aan Noorse media.

Harald werd vorige week vrijdag ziek. Hij had een verkoudheid opgelopen maar bleek na verschillende testen geen corona te hebben. Maandag liet het paleis nog weten dat hij aan de beterende hand is, maar blijkbaar voelt de koning zich nog niet sterk genoeg om weer aan het werk te gaan.

Koningin Sonja nam afgelopen weekeinde al wat zorgen weg toen ze bij de opening van een tentoonstelling zei dat het naar omstandigheden “gelukkig heel goed” met haar man ging. “Het is gewoon een lichte verkoudheid met een zere keel”, stelde ze.

Kroonprins Haakon neemt ook de komende dagen de plaats in van zijn vader. Hij ontvangt onder meer de minister van Buitenlandse Zaken, is bij de kabinetsvergadering aanwezig en krijgt ook de president van Estland over de vloer.