Koning Harald blijft twee weken langer met ziekteverlof

Koning Harald van Noorwegen heeft nog iets langer nodig om te herstellen van zijn ziekenhuisopname in maart. Volgens het hof wordt het ziekteverlof van de vorst met nog twee weken verlengd.

Eerder meldde het paleis dat Harald “voor rust en herstel” nog zeker tot en met maandag 8 april met ziekteverlof zou zijn. Nu zegt het hof dat de koning tot en met maandag 22 april thuisblijft. In de tussentijd treedt kroonprins Haakon op als regent en zal de koninklijke familie een deel van het programma van de koning overnemen.

Zo zijn kroonprins Haakon, kroonprinses Mette-Marit en koningin Sonja op 9 april aanwezig bij een medaillereceptie. Op 15 april reikt Mette-Marit de onderzoeksprijzen van de Noorse vereniging voor publieke gezondheid uit en op 16 april brengt Sonja een bezoek aan de gemeente Skaun. Het bezoek van Haakon aan de westkust van de Verenigde Staten gaat door en vindt zoals gepland plaats van 15 tot en met 19 april. In de tussentijd houdt de Noorse regering toezicht op het bestuur van het land.

Harald liep tijdens zijn vakantie in Maleisië in februari een infectie op. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen en kreeg daar een tijdelijke pacemaker. Bij terugkomst in Noorwegen, begin maart, werd de koning opnieuw opgenomen in het ziekenhuis en kreeg hij een permanente pacemaker. Sindsdien is hij met ziekteverlof.