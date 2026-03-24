Koning Harald dankbaar voor band tussen Noorwegen en België

De Noorse koning Harald is dankbaar voor de band tussen Noorwegen en België, zei hij dinsdag in Oslo tijdens het banket dat hij het Belgische koningspaar aanbood tijdens hun staatsbezoek. Harald benadrukte dat de twee landen al eeuwen bondgenoten zijn. “België en Noorwegen stonden aan elkaars zijde in moeilijke tijden”, aldus de koning. “Dit bezoek is een testament aan onze voortdurende gedeelde waarden in een wereld vol uitdagingen.”

Volgens de koning zijn België en Noorwegen beiden gericht op “multilateralisme en internationale wetgeving”. “We leveren beiden belangrijke bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en zekerheid in ons deel van de wereld. Zoals we allemaal weten, kunnen we deze principes niet als vanzelfsprekend beschouwen, maar moeten we ze elke dag blijven verdedigen.”

Daarnaast sprak Harald zijn bewondering uit voor de Belgische striptekenkunst. “Lucky Luke, de Smurfen – en natuurlijk Kuifje – blijven lezers van alle generaties boeien.”

Kroonprinses Mette-Marit was niet aanwezig bij het staatsbanket. Volgens Harald was ze er graag bij geweest, maar kon dat niet vanwege haar gezondheid. Mette-Marit lijdt aan longfibrose, een chronische ziekte waardoor ze vaker afwezig is bij officiële gelegenheden. Eerder was zij wel bij de audiëntie met het Belgische koningspaar.

Koning Filip en koningin Mathilde begonnen dinsdag aan een driedaags staatsbezoek aan Noorwegen.