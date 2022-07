Koning Harald eindigt in top 10 op WK zeilen

De Noorse koning Harald is op het WK zeilen in Genève in de 8 meterklasse in de top 10 geëindigd. De 85-jarige koning, die als captain van het team meevoer op de boot Sira, behaalde een tiende plek.

Aan het begin van de laatste zeildag stonden Harald en zijn bemanning nog op de 13e plaats, maar door twee goede zeiltochten eindigde de boot alsnog in de top 10. In totaal deden er 24 teams mee uit acht verschillende landen.

Jean Olivier Kerr, hoofd van de evenementencommissie, was onder de indruk van de zeilkunsten van de koning. “Hij is hier niet alleen om te genieten en plezier te hebben, hij is hier echt om te concurreren met zijn bemanning. Het is indrukwekkend, zeker gezien zijn leeftijd”, zei Kerr tegenover de Noorse publieke omroep NRK.

De prestatie van de koning op het huidige wereldkampioenschap valt wat tegen in vergelijking met zijn eerdere deelnames. In het verleden won Harald meerdere medailles op het WK, waaronder een gouden. Ook deed hij meerdere keren mee aan de Olympische Spelen.