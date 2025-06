Koning Harald en kleinzoon bij kwalificatiewedstrijd Noorwegen

De Noorse koning Harald en zijn kleinzoon prins Sverre Magnus zijn vrijdag bij de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Noorwegen en Italië. Voorafgaand aan de wedstrijd werden zij begroet door de voorzitter van de Noorse voetbalbond Lise Klaveness. Noorwegen gaat aan de leiding in de poule met ook Israël en Estland.

De negentienjarige Sverre Magnus is het tweede kind van kroonprins Haakon en derde van kroonprinses Mette-Marit. Hij is derde in lijn voor de troonopvolging, na zijn vader en zijn zus Ingrid Alexandra.