Koning Harald feliciteert Turkse president Erdogan

De Noorse koning Harald heeft Recep Tayyip Erdogan gefeliciteerd met zijn beëdiging als president van Turkije. De politicus, die vorige week de presidentsverkiezingen won, werd zaterdag opnieuw beëdigd.

“Ter gelegenheid van uw herinauguratie als president van Turkije, wil ik u persoonlijk feliciteren en mijn beste wensen uitspreken”, schrijft Harald. Daarnaast wilde de vorst zijn “hoop uitspreken voor het welzijn en de welvaart van de Turkse bevolking”.

De 69-jarige Erdogan legde zaterdagochtend de eed af in het parlement. Hij begint aan zijn derde termijn. Erdogan is al twintig jaar aan de macht in Turkije, eerst als premier en sinds 2014 als president.