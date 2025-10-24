Koning Harald grapt over Netflixdocumentaire dochter

Koning Harald is donderdagavond tijdens een diner voor parlementsleden teruggekomen op de veelbesproken Netflixdocumentaire over zijn dochter prinses Märtha Louise en haar echtgenoot Durek Verrett. In zijn speech zei hij gekscherend dat hij wel in is voor een vervolg, aldus het Noorse persbureau NTB.

“We hebben deze herfst enige aandacht opgemerkt rond een film”, begon de 88-jarige koning over de documentaire Rebel Royals: An Unlikely Love Story. “We hebben een vervolg overwogen, en denken dat ‘De koning van minuut tot minuut’ tot nu toe het beste idee is. Ik kan niet beloven dat het erg rebels wordt, maar ik denk wel dat het veel mensen kan bereiken, aangezien het ook als licht slaapmiddel kan werken.”

De film leidde eerder tot enige ophef. Zo beweerde Verrett dat zijn schoonouders, koning Harald en koningin Sonja, geen besef hadden van wat racisme inhield. Ook leidde de docu tot een hernieuwde discussie over de prinsessentitel van Märtha Louise. Koningin Sonja stelde dat er een duidelijker onderscheid moet worden gemaakt tussen de taken van het koningshuis en het professionele leven van haar dochter.

Het diner voor parlementsleden wordt jaarlijks gegeven in het Koninklijk Paleis in Oslo. Die traditie begon in 1906. Dit jaar was de eetzaal gedekt voor 206 personen. Op het menu stond volgens het hof onder meer aardappelwrap met gerookte forel, Noorse wagyu en eland.