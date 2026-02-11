Koning Harald had het naar zijn zin in Italië

Koning Harald van Noorwegen is na zijn bezoek aan de Olympische Winterspelen weer teruggekeerd in eigen land. De 88-jarige koning bezocht dinsdagavond de Nationale Bibliotheek in Oslo.

“Ik heb het erg naar mijn zin gehad in Italië”, zei Harald tegen Noorse journalisten in antwoord op de vraag hoe het was om de Spelen bij te wonen. Die wilden, in het licht van de storm waarin het Noorse koningshuis verkeert, ook weten hoe het met hem ging. “Het gaat goed en ik heb honger”, voegde de koning glimlachend toe. Hij gaf geen antwoorden op vragen over kroonprinses Mette-Marit.

De Noorse koninklijke familie domineert het nieuws de laatste weken door onder meer de rechtszaak tegen Mette-Marits zoon Marius Borg Høiby en nieuwe Epstein-documenten waaruit bleek dat de kroonprinses regelmatig contact had met de veroordeelde zedendelinquent.

Harald was samen met zijn vrouw koningin Sonja enkele dagen in Italië. Het was de eerste keer sinds 2014 dat hij weer op de tribune bij Spelen zat. Hij zag in het schaatsstadion onder anderen landgenoot Ragne Wiklund een zilveren medaille winnen op de 3000 meter voor vrouwen. Daar had het Noorse koningspaar ook een ontmoeting met koning Willem-Alexander en koningin Máxima.