Koning Harald heeft huidinfectie in been, blijft in ziekenhuis

De in het ziekenhuis opgenomen koning Harald van Noorwegen heeft een huidinfectie in een van zijn benen. Hij moet nog zeker “enkele dagen” in het ziekenhuis blijven, heeft het paleis woensdag in een gezondheidsupdate gemeld.

“De algemene toestand van de koning is goed en hij reageert goed op de behandeling”, zegt zijn lijfarts Bjørn Bendz in een verklaring. Hij vloog woensdag speciaal naar Tenerife om de koning zelf te onderzoeken. “De infectie is afkomstig van een huidinfectie in een van zijn benen. De koning zal nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven voor observatie en verdere behandeling.”

Bendz benadrukt dat, ondanks dat het naar omstandigheden goed gaat met Harald, een infectie voor iemand van bijna 90 jaar “ernstig” is. “Het is belangrijk dat we een goed overzicht en controle hebben over de gezondheidstoestand voordat de koning wordt ontslagen – ook al is de toestand nu stabiel.”

Het hof komt donderdag met een nieuwe gezondheidsupdate. De 89-jarige Harald werd dinsdagavond opgenomen in een ziekenhuis in Playa de las Américas op Tenerife. Hij is daar samen met zijn vrouw koningin Sonja op vakantie.