De Noorse koning Harald heeft veel goede herinneringen aan Frankrijk. Dat zei de vorst in een toespraak voor de Franse president Emmanuel Macron, die samen met zijn vrouw een tweedaags bezoek brengt aan Noorwegen. “Ik denk dat ik voor velen spreek als ik zeg dat Frankrijk voor Noren synoniem is aan het goede leven”, zei Harald.

In zijn speech wees Harald op de gedeelde geschiedenis van de landen. Ook noemde hij de Olympische Spelen van Parijs van vorig jaar. “De koningin en ik zaten, net als vele anderen in Noorwegen, aan onze schermen gekluisterd en werden getrakteerd op een fantastische openingsceremonie en indrukwekkende sportprestaties – niet in de laatste plaats van het gastland.” Ook kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit waren onder de indruk, stelde Harald.

De Noorse koning stond ook stil bij de verschillende conflicten in de wereld. “Onze wereld wordt opnieuw geteisterd door vijandschap en conflicten. Terwijl we hier vandaag bijeenkomen, is de situatie in het Midden-Oosten ernstig en onopgelost. De brute oorlog van Rusland tegen Oekraïne herinnert ons eraan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Wij in Europa moeten er elke dag samen voor vechten.”

Macron ontmoette eerder op de dag de Noorse premier Jonas Gahr Støre. De twee spraken maandag de wens uit om de defensiesamenwerking tussen beide landen te versterken met het oog op de Russische dreiging.