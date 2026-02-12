Koning Harald in buitenland rond verjaardag

Koning Harald van Noorwegen vertrekt volgende week naar het buitenland. Het gaat om een privéreis, meldt het hof zonder te vermelden wanneer hij vertrekt of waar hij naartoe gaat. Ook is niet duidelijk of koningin Sonja met hem meegaat.

In de agenda van het paleis staat dat kroonprins Haakon op 19 februari regent is omdat de koning op dat moment in het buitenland verblijft. Harald wordt twee dagen later 89 jaar. In de afgelopen jaren ging hij vaker op reis rond zijn verjaardag. Vorig jaar was de hoogbejaarde koning voor de verandering voor het eerst in jaren weer eens thuis.

Twee jaar geleden ging Harald nog naar Maleisië rond zijn verjaardag. Dat werd bijna zijn laatste reis omdat hij destijds erg ziek werd. Zijn gezondheidssituatie was zo ernstig dat gevreesd werd voor zijn leven. Bij thuiskomst kreeg Harald een permanente pacemaker.