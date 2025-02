De Noorse koning Harald is verkouden. Hij is daarom niet bij het wereldkampioenschap skiën in Trondheim, laat het Noorse hof weten.

De 88-jarige Harald heeft de laatste tijd vaker gezondheidsproblemen. Zo werd hij vorig jaar maart opgenomen in het ziekenhuis, omdat hij tijdens vakantie in Maleisië een infectie opliep. Hij kreeg toen een tijdelijke pacemaker.

Haralds zoon kroonprins Haakon treedt op als regent wanneer zijn vader ziek is.