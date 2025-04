Koning Harald leeft mee met katholieken na overlijden paus

Koning Harald van Noorwegen heeft maandag naar aanleiding van het overlijden van paus Franciscus zijn condoleances overgebracht aan het College van Kardinalen. Hij zegt het nieuws “met grote droefenis” te hebben gehoord en dat hij meeleeft met alle katholieken.

“Paus Franciscus werd alom gerespecteerd en geliefd omdat hij een gepassioneerde en heldere stem was voor de meest kwetsbaren in onze samenleving”, schrijft Harald. “Mijn medeleven gaat uit naar alle katholieken in Noorwegen en over de hele wereld bij dit droevige verlies.”