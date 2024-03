Koning Harald maakt het goed en is uit ziekenhuis ontslagen

Koning Harald is uit het ziekenhuis ontslagen “en maakt het goed”. Dat maakte het Noorse hof donderdag bekend.

De 87-jarige vorst lag in het Rikshospitalet in Oslo omdat hij eerder deze week een permanente pacemaker kreeg. Die had de koning nodig omdat hij een te lage hartslag had als gevolg van een infectie die hij in februari opliep tijdens zijn vakantie in Maleisië.

Volgens het hof maakt Harald het goed, maar is hij “voor rust en herstel” nog zeker tot en met maandag 8 april met ziekteverlof. Kroonprins Haakon neemt tot die tijd als regent de taken van zijn vader over.