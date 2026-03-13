Koning Harald na gezondheidsproblemen weer aan het werk

Koning Harald van Noorwegen is donderdag voor het eerst weer aan het werk gegaan na zijn vakantie en ziekenhuisopname in Tenerife. Op het paleis ontving de 89-jarige vorst enkele nieuwe ambassadeurs en een diplomaat van het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook vrijdag is Harald aan het werk: de ministerraad staat op de agenda, gevolgd door verschillende audiënties. Dit weekend is er ook ruimte voor ontspanning als de koning samen met koningin Sonja en kroonprins Haakon naar het jaarlijkse Holmenkollen Ski Festival gaat.

Vorige maand waren er weer zorgen over de gezondheid van Harald toen hij in het ziekenhuis belandde op Tenerife. Hij kampte met een huidinfectie en uitdrogingsverschijnselen. De laatste jaren worstelt de koning vaker met gezondheidsproblemen.