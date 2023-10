Koning Harald na week rust weer aan het werk

Koning Harald van Noorwegen is weer hersteld van corona. Na een weekje rust ging hij maandag weer aan het werk. De 86-jarige vorst stond direct een vol programma met verschillende audiënties te wachten. Harald ontving onder meer het hoofd van de Noorse marine.

Ook ging Harald weer de deur uit met een bezoek aan de Militaire Vereniging van Oslo. Hij moest daarvoor wel het winterweer in de Noorse hoofdstad trotseren, is te zien op foto’s die de krant VG heeft gepubliceerd.

Harald meldde zich vorige week zondag ziek nadat bij hem opnieuw corona was vastgesteld. Vorig jaar maart had de koning ook al eens corona. Volgens het hof had Harald vooral verkoudheidsklachten.

De koning miste vanwege zijn gezondheid wel het jaarlijkse diner voor de leden van het Noorse parlement. Omdat zijn speech al klaar lag, las kroonprins Haakon zijn verhaal voor.