Koning Harald niet de bergen in met Pasen

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen vieren Pasen dit jaar niet in de bergen. Het koningspaar brengt de dagen door op het landgoed Bygdø in Oslo, zegt het hof tegen de Noorse omroep NRK.

Harald en Sonja trekken normaal gesproken de bergen in naar hun chalet Sikkilsdalen in het berggebied Jotunheimen, maar doen het dit jaar even anders. De koning is namelijk nog steeds met ziekteverlof nadat hij vorige week een permanente pacemaker heeft gekregen. Het koningspaar krijgt tijdens Pasen wel bezoek van het kroonprinselijk paar.

De 87-jarige Harald is nog zeker tot en met 8 april met ziekteverlof.