Koning Harald ondanks hoge leeftijd weer op reis

Koning Harald van Noorwegen gaat binnenkort weer op reis. De 88-jarige vorst gaat later deze maand drie weken naar het buitenland, bevestigt het hof aan de Noorse krant Nettavisen.

Volgens het paleis gaat het om een privéreis. Het is niet duidelijk wat de bestemming is en of koningin Sonja met hem meegaat.

Harald kampt de laatste jaren met veel gezondheidsproblemen. Een vakantie vorig jaar naar Maleisië werd bijna zijn laatste reis toen hij ziek werd. Zijn gezondheidssituatie was zo ernstig dat gevreesd werd voor zijn leven.

De hoogbejaarde koning liet in december in het midden of het nu afgelopen is met zijn reislust. “We zullen zien waar we naartoe gaan en of we nog gaan”, zei hij.