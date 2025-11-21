Koning Harald onthult monument voor Roma-slachtoffers WOII

Koning Harald heeft vrijdag in Oslo een monument onthuld voor Noorse Roma die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Tijdens de herdenking werd ook een krans gelegd en een minuut stilte gehouden.

In de Tweede Wereldoorlog werden 66 Noorse Roma naar vernietigingskamp Auschwitz gedeporteerd, waarvan er slechts vier terugkeerden. De namen van de slachtoffers zijn te lezen op het monument. Het Noorse hof deelde beelden van de onthulling, waarop te zien is dat Harald een bontmuts draagt.

Het monument kwam mede door de inzet van Solomia Karoli tot stand. Karoli is de dochter van een van de weinige teruggekeerde Roma-overlevenden. Ook is zij de leider van de Roma-mensenrechtenorganisatie Roma Manushikane Cacimata, die de herdenking organiseerde.