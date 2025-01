Kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin van Vaticaanstad is op audiëntie gegaan bij koning Harald van Noorwegen. De koning ontving de op een na hoogste bestuurder van de rooms-katholieke kerk vrijdag in het Koninklijk Paleis in Oslo.

Parolin is een van de naaste medewerkers van paus Franciscus en is in Oslo om de Noorse monseigneur Fredrik Hansen tot bisschop te wijden, meldt het Noorse hof. De wijdingsmis vindt zaterdag plaats in de St. Olav kathedraal in de Noorse hoofdstad.