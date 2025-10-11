Koning Harald opent 170e zitting van het Noorse parlement

Koning Harald van Noorwegen heeft zaterdag de 170e zitting van het Storting, het Noorse parlement, officieel geopend. Tijdens de plechtigheid in Oslo las de koning de Troonrede voor, waarin de belangrijkste beleidsplannen van het kabinet-Støre voor het komende parlementaire jaar zijn opgenomen.

Koning Harald werd vergezeld door koningin Sonja en kroonprins Haakon. De koninklijke familie arriveerde volgens traditie in een open auto bij het parlementsgebouw. Langs de route over de Karl Johans gate, van het koninklijk paleis tot aan het parlementsgebouw, stonden erewachten van alle krijgsmachtonderdelen opgesteld en wapperden vlaggen, zo deelt het Noorse hof op de website.