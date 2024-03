Koning Harald opgenomen in ziekenhuis in Oslo

De Noorse koning Harald is zondagavond opnieuw opgenomen in het Rikshospitalet, het universitair ziekenhuis in Oslo. Volgens persbureau Reuters zal Harald daar een paar dagen blijven voor een behandeling en om uit te rusten.

Harald kreeg zaterdag een tijdelijke pacemaker geïmplanteerd in Maleisië. De koning was daar op vakantie toen hij ziek werd van een infectie en opgenomen moest worden. Zondagmiddag vertrok de 87-jarige terug naar Noorwegen met een medisch vliegtuig.

Kroonprins Haakon heeft de taken van zijn vader overgenomen. Harald is sinds 1991 koning en momenteel de oudste monarch van Europa. Hij is de afgelopen jaren vaker opgenomen vanwege infecties en heeft eerder een hartoperatie ondergaan.