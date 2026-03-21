Koning Harald reikt jaarlijkse Holmenkollmedailles uit

De Noorse koning Harald heeft zaterdag in Holmenkollen de Holmenkollenmedailles uitgereikt aan de Noorse para-biatleet en para-langlaufer Nils Erik Ulset en de Duitse biatlete Franziska Preuss. Ulset is de eerste para-atleet die deze onderscheiding ontvangt.

De 89-jarige Harald was samen met zijn echtgenote koningin Sonja bij de achtervolgingswedstrijd voor biatleten. De Zweedse Hanna Öberg won de achtervolgingswedstrijd voor vrouwen en de Noor Sturla Holm Lægreid bij de mannen. Beide winnaars werden na afloop door het koningspaar gefeliciteerd. Op foto’s is te zien dat de koning de winnaars zittend ontving.

Het Noorse koningspaar was vorig weekend ook in Holmenkollen, toen bij het Ski Festival en in aanwezigheid van hun zoon, kroonprins Haakon. De koning was kort daarvoor weer aan het werk gegaan, na een ziekenhuisopname tijdens zijn vakantie op Tenerife.