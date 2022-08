Koning Harald roept op tot saamhorigheid tijdens provinciebezoek

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen hebben hun driedaagse provinciebezoek aan Møre og Romsdal voortgezet. Dinsdag, op de tweede dag, meerde het koningsschip Norge aan in de gemeente Sykkylven.

Het Noorse koningspaar is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer op provinciebezoek. In Sykkylven werden Sonja en Harald, die eerder deze maand nog in het ziekenhuis lag met een infectie, onthaald door schoolkoren en kinderen met bloemen.

De 85-jarige koning sprak de aanwezigen ook toe. Hij zei onder meer dat “de toekomst een beetje duister” kan aanvoelen, gezien de “klimaatdreigingen, oorlog in Europa en grote bezorgdheid over stijgende kosten”. “We moeten samen sterk staan ​​en proberen elkaar kracht te geven om de uitdagingen aan te gaan”, aldus Harald. Daarvoor is volgens hem inspiratie nodig, maar die was volgens hem volop aanwezig in de regio Sunnmøre, waar Sykkylven onder valt.

Harald zei zich ook ontzettend welkom te voelen. Voor hem en Sonja was het een weerzien. De twee vierden er in 1993 hun zilveren bruiloft.