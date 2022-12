Koning Harald stopt na decennia als wedstrijdzeiler

De Noorse koning Harald zal in de toekomst niet meer actief zijn als wedstrijdzeiler. Vanwege gezondheidsproblemen heeft de 85-jarige vorst besloten een punt achter zijn ‘carrière’ te zetten, maakte hij donderdag bekend in het jaaroverzicht Året med kongefamilien van de Noorse omroep NRK.

Voor Harald is zeilen al zijn leven lang een grote passie. Tot ver in de tachtig bleef hij meedoen met internationale toernooien. Afgelopen zomer behaalde hij, als captain van het team, op het WK in Genève nog een tiende plaats in de 8 meterklasse. In het verleden won de koning meerdere medailles op het WK, waaronder een gouden. Ook deed hij drie keer mee aan de Olympische Spelen, in 1964, 1968 en 1972.

Volgens de koning is het vanwege zijn gezondheid niet meer zo eenvoudig om te zeilen en zich te bewegen op de boot. “Misschien ga ik nog in Noorwegen zeilen of iemand helpen bij een training”, zei Harald in het programma. “Maar ik betwijfel of ik nog naar het buitenland zal reizen.”

Kameraadschap

Harald heeft lang nagedacht over het besluit om te stoppen. “Ik zag er echt tegenop maar toen ik eenmaal het besluit had genomen, voelde het goed”, aldus de koning. Hij zei de kameraadschap op de boot het meeste te gaan missen. “Zowel aan boord van mijn eigen boot, maar ook met concurrenten en vrienden die je in het buitenland ontmoet. Het zijn meestal dezelfde mensen.”

De koning kampt de laatste jaren vaker met gezondheidsproblemen. Zo heeft hij regelmatig krukken nodig om zich te verplaatsen en is hij geregeld in het ziekenhuis te vinden. Afgelopen week werd hij nog enkele dagen opgenomen vanwege een ontsteking.